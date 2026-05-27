В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды вечером 27 мая

В Ростове вечером в среду, 27 мая, введен режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом в своем канале в МАХ написал глава Донской столицы Александр Скрябин. Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Режим вводится для экстренных и коммунальных служб с 19:00 27 мая до 12:00 29 мая, - уточнил глава. - По прогнозам, до конца суток 27 мая, ночью и утром 28 мая местами ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильный дождь, ливень с грозой, град и ветер с порывами до 20–25 метров в секунду.

На заседании дали ряд поручений. В их числе — подготовить силы и средства для реагирования на стихию, оперативно устранять аварии и принимать заявки от населения, а также очищать решетки ливнеприемных камер на проезжей части.

Глава города призвал жителей соблюдать осторожность, а в экстренных случаях звонить по номеру 112.

