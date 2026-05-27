ГК «Ростов-Дон» проиграл ЦСКА в четвертом матче финальной серии Суперлиги

Ростовчанки и москвички сравняли счет в финальной серии Суперлиги.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил московскому ЦСКА в четвертом матче финальной серии Суперлиги. Финальный счет составил 23:31 (9:16).

Встреча прошла вечером в среду, 27 мая. Первый тайм для ростовчанок сложился тяжело. С первых минут удача была не на их стороне. Игра не клеилась ни в атаке, ни в обороне. Армейцы быстро захватили преимущество и только увеличивали его. Ростовчанки не сдавались, но догнать соперника не удавалось. Ситуацию усугубило удаление – прямую красную карточку получила Алена Амельченко за фол на Варваре Семиной. Вскоре травму получила и Милана Таженова. Первый тайм завершился со счетом 9:16.

Во втором тайме положение почти не изменилось. Ростовчанки пытались отыграться, но им не везло. В критический момент мяч попадал в штангу или перекладину. Разница в восемь мячей сохранилась до конца встречи. Лучшим снайпером в составе «Ростов-Дона» стала Юлия Бабенко – она забросила восемь голов. Судьба чемпионства решится в пятом матче. Он пройдет 29 мая.

