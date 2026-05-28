Ростовская область вошла в топ-10 регионов РФ по числу малоимущих

Многие дончане в прошлом году жили на крайне низкие доходы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие дончане в прошлом году жили на крайне низкие доходы. Об этом сообщили аналитики российского независимого аналитического агентства. По данным «ПромРейтинг», в 2025 году доходы значительной части жителей региона не достигали прожиточного минимума.

Напомним, для работающих граждан этот порог составлял 19 329 рублей. Всего в прошлом году в России насчитали 9,7 миллиона граждан с низкими доходами.

При этом общая ситуация в стране улучшается. Число нуждающихся людей снизилось на 6% по сравнению с 2024 годом. Если сравнивать с 2023 годом, то их стало меньше на 20%.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

Цены на колбасу и мясо продолжили рост в Ростове и области