В Ростове местный житель получил 21 год колонии за госизмену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Ростове-на-Дону завершился суд над местным жителем. Мужчина приговорили к 21 году лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и участии в террористической организации.

Следствие выяснило, что ростовчанин нашел в интернете информацию о запрещенной организации. Он стал разделять ее идеи. После этого мужчина связался с ее участником и предложил свою помощь.

В апреле 2024 года подсудимый забрал из тайника взрывчатку. Он перепрятал опасные устройства в другом месте. В этот момент его задержали оперативники. Ростовчанин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного сразу по трем статьям Уголовного кодекса.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

