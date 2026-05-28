В Ростове прошел форум «Донской бизнес. Характер вне времени»

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

В Роствое состоялся крупный форум «Донской бизнес. Характер вне времени». Он был приурочен ко Дню российского предпринимательства. Площадкой для встречи руководителей компаний, представителей власти и регионального делового сообщества стал центр «Новый Ростов», а само мероприятие прошло при поддержке банка ВТБ.

Главными темами для обсуждения стали устойчивость бизнеса, его адаптация к изменениям и уникальные качества, помогающие донским предпринимателям развивать свое дело в любых экономических условиях.

В панельной дискуссии приняли участие эксперты из сферы промышленности, медицины, услуг, гостеприимства и благоустройства. Участники детально разобрали опыт преодоления кризисов, методы развития команд, вопросы конкуренции и деловой репутации, а также наметили новые точки роста.

Важной частью форума стала церемония награждения победителей конкурса «Сердце города». Награды получили предприниматели, которые внесли вклад в формирование современного облика Ростова-на-Дону, создавая яркие и узнаваемые витрины и входные группы.

Управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев подчеркнул, что в регионе умеют строить бизнес в любых условиях.

— Именно поэтому для банка поддержка предпринимательского сообщества Ростовской области — не просто часть ежедневной работы, а важное направление развития деловой среды региона. Сегодня бизнесу нужны не только финансовые инструменты, но и площадки для открытого разговора, обмена опытом и поиска новых решений. Такие форумы помогают предпринимателям услышать друг друга, обсудить реальные вызовы и увидеть, как меняется современный рынок, — сказал он.