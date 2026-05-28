На Дону выбрали лучших юных журналистов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области подвели итоги конкурса «Юный журналист Дона». В девяти номинациях, 16 подноминациях и двух возрастных группах определили 51 победителя. Всего на конкурс поступило 157 заявок. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Конкурс был направлен на привлечение внимания к творческим достижениям молодых журналистов, выявление талантливых ребят для подготовки профессионального кадрового резерва, а также на вовлечение молодежи в реализацию социально значимых проектов в СМИ.

Участники представляли материалы, опубликованные в электронных, печатных СМИ региона и в социальных сетях. Победителям вручат памятные дипломы правительства Ростовской области, а все участники получат сертификаты.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супруг и сын - ровесники: Как ростовчанка встретила четвертого мужа в госпитале и теперь ждет его с передовой