В администрации Шахт внедрили ИИ-систему по мониторингу обращений в соцсетях Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Шахт в Ростовской области внедрили автоматизированную систему мониторинга и анализа обращений жителей во «ВКонтакте». Она помогает властям быстрее реагировать на жалобы и вопросы горожан. Сервис на базе искусственного интеллекта помог запустить Сбер. Скорость реакции муниципальных служащих на обращения во многом определяет качество диалога администрации и общества. В городских пабликах Шахт ежедневно публикуются сотни комментариев. Если бы их отслеживали и обрабатывали вручную, это бы занимало много времени и сил. Однако система на базе ИИ автоматически выполняет эти функции, а еще определяет тематику запроса и даже формирует отчет.

В основе работы системы — комплекс технологий. Сервис проверяет сообщения в пабликах «ВКонтакте», изучает содержание текста, определяет тональность и контекст. Обращения распределяются по девяти направлениям, например, ЖКХ, транспорт и другие. После этого система создает понятные сводки и отчеты по жалобе или вопросу, добавляет ссылку на пост и направляет все это на почту ответственным сотрудникам.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.

– Проект в Шахтах — наглядный пример того, как мы масштабируем лучшие практики работы с данными на муниципальный уровень. Внедрение ИИ в работу с обращениями граждан — это не просто автоматизация, это кардинальное повышение качества обратной связи, — говорит управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Глава города Шахты Людмила Овчиева поделилась результатами работы автоматизированной системы. – Внедрение искусственного интеллекта повысило скорость сбора и обработки сообщений. Работа, которая раньше занимала четыре часа, теперь выполняется за 15-20 минут – это в 12-16 раз быстрее. Это повышает эффективность нашей работы и укрепляет доверие горожан.