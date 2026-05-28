В Ростовской области бензин подорожал на 29 копеек за неделю

Бензин в Ростовской области за неделю подорожал почти до 69 рублей за литр.

Средняя стоимость литра бензина за неделю выросла на 29 копеек и достигла почти 69 рублей в Ростовской области. Об этом говорится в данных Росстата.

Бензин АИ-92 подорожал на 24 копейки — до 64,32 рубля. АИ-95 прибавил 33 копейки, теперь его цена в среднем 71,34 рубля. Самая дорогая марка АИ-98 стала дороже на 29 копеек, ее продают по 93,58 рубля. Дизельное топливо показало максимальный рост — плюс 47 копеек, до 74,12 рубля.

