Почти 30% россиян мечтают о еженедельной зарплате

Около трети работающих россиян хотели бы получать заработную плату еженедельно, тогда как фактически большинство работодателей выплачивают деньги дважды в месяц. Такие данные продемонстрировал опроса ВТБ, проведенный в преддверии ПМЭФ-2026.

Согласно результатам исследования, более половины россиян получают зарплату два раза в месяц, каждый пятый – раз в месяц. Еженедельно выплаты получают только 4% респондентов, ежедневно – 2%.

При этом многие респонденты хотели бы получать зарплату чаще, чем сейчас. Около трети опрошенных – раз в неделю, почти каждый десятый – ежедневно, 5% – по факту выполненных работ. Основной причиной желания получать фактически заработанные средства с большей частотой россияне назвали лучшее управление повседневными расходами и повышение финансовой стабильности. Около участников опроса также отметили, что частота выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.

- Запрос россиян на более частую выплату зарплаты – это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты – в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.