На Дону выявили 113 случаев незаконного коммерческого использования электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января текущего года гарантирующим поставщиком было зафиксировано 113 фактов незаконного применения электроэнергии в коммерческих целях. Проверки охватили Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск и Каменск-Шахтинский. По итогам расследований сумма доначислений для нарушителей составила более 7,6 млн рублей.

В числе нарушителей — владельцы разнообразных точек малого бизнеса: пунктов выдачи заказов маркетплейсов, автосервисов и шиномонтажей, юридических консультаций, цветочных лавок, магазинов электроники, а также гостевых домов. Предприниматели осуществляли коммерческую деятельность, но оплачивали электричество по льготным тарифам, предназначенным исключительно для населения.

«ТНС энерго Ростов на Дону» разъясняет, что законодательство четко разграничивает сферы применения тарифов: ставки для физических лиц действуют только при бытовом потреблении. Как только помещение — будь то жилой дом, гараж или земельный участок — начинает использоваться для извлечения прибыли (под офис, торговую точку, мини-отель или заведение общепита), собственник обязан переоформить договор и перейти на тарифную сетку для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Игнорирование этого требования влечет перерасчет задолженности по коммерческим расценкам и штрафные санкции.

При этом все попытки выдать коммерческую недвижимость за жилой объект могут обойтись дороже. При обнаружении этого факта энергетики производят доначисление за весь период нецелевого использования по полному коммерческому тарифу. Те, кто откажется заключать договор и добровольно оплатить разницу в тарифах, дополнительно несут также судебные расходы — компания успешно взыскивает доплату через суд.

Гарантирующий поставщик призывает владельцев и арендаторов при смене типа использования объекта незамедлительно переоформлять договор энергоснабжения. Это единственный способ избежать доначислений и судебных разбирательств.