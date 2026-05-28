Ростовская область утвердила границы с ДНР и ЛНР для упорядочения земельных отношений

Законодательное Собрание Ростовской области приняло два закона об утверждении соглашений с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Документы, подписанные в апреле, закрепляют точное местоположение общей границы между донским регионом и воссоединенными территориями. Об этом говорится на сайте Законодательного Собрания Ростовской области.

Целью соглашений является упорядочение земельных и имущественных отношений.

Ранее Ростовская область подписала и утвердила аналогичные документы со всеми другими соседними регионами: Краснодарским и Ставропольским краями, Волгоградской, Воронежской областями и Республикой Калмыкия.