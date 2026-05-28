Депутат Госдумы Миронов предложил обложить налогом богатеющих на дорогих кредитах

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал вместо бизнеса обложить дополнительными налогами богачей, которые зарабатывают миллиарды на дорогих кредитах. Об этом он заявил в беседе с RTVI.

По его словам, именно эту узкую прослойку сверхбогатых имеют в виду Минэкономики и Росстат, когда говорят о росте реальных доходов.

— Их надо брать под налоговый прицел, — заявил лидер «Справедливой России».

Он привел две показательные новости. Чистая прибыль российских банков за первый квартал 2026 года превысила 1,1 трлн рублей. А в апреле в России продали рекордное число люксовых автомобилей. При этом продажи обычных машин падают.

Миронов считает, что Минфину нужно отменить налоговую реформу, которая бьет по малому и среднему бизнесу. Вместо этого он предлагает ввести налог на роскошь и налог на сверхприбыль банков.

Их партия уже внесла в Госдуму соответствующий законопроект. При покупке автомобиля дороже 20 млн рублей, а также яхт, самолетов и вертолетов стоимостью от 50 млн предлагается платить от 1 до 4% от цены. Для дорогой недвижимости — 3–4%.

Ранее Миронов отмечал: российский бизнес платит по кредитам 14,5 трлн рублей в год. За пять лет этот показатель вырос в пять раз. Банки, по его мнению, «высасывают» из экономики ресурсы.

Похожую инициативу внесла и КПРФ. Ее законопроект предлагает облагать налогом недвижимость дороже 150 млн рублей и автомобили от 10 млн. Вырученные средства направили бы на жилье для молодых семей.

