Под Ростовом осудят мужчину, подозреваемого в убийстве во время застолья

В Гуково будут судить мужчину, подозреваемого в убийстве.

В Ростовской области перед судом предстанет житель города Гуково, которого обвиняют в убийстве приятеля. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления 46-летним мужчиной.

По версии следствия, в марте этого года обвиняемый находился у себя дома в компании 42-летнего знакомого, с которым они вместе употребляли алкоголь. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин напал на гостя. От полученного ранения 42-летний мужчина скончался на месте преступления, а подозреваемый сбежал. Однако его задержали уже на следующий день.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Если в суде вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

