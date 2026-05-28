На дорогах Ростовской области начнут распознавать машины со скрытыми номерами

В Ростовской области с лета начнут распознавать скрытые номера грузовиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта Ростовской области совместно с региональным центром безопасности дорожного движения внедрит систему распознавания скрытых государственных номеров. Нововведение коснется в первую очередь грузовиков, вес и габариты которых превышают допустимые нормы. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Система будет работать на всех пунктах весогабаритного контроля области. Ожидается, что она заработает уже этим летом.

Благодаря новой системе водители, которые специально скрывают номера, больше не смогут избежать ответственности за перегруз. Штрафы за перегруз будут выписывать автоматически, даже если номер не читается визуально.

