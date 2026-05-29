Дождливый день обещают синоптики в пятницу.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 29 мая огорчит похолоданием. Температура воздуха днем не поднимется выше +20 градусов, а к ночи по области может похолодать до +3. Плюс к этому дожди, грозы и сильный ветер. Подробный прогноз на пятницу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 29 мая ожидается облачной с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, днем — с грозой. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный разовьет скорость до 8 - 13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 30 мая снова будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер западный и юго-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы разгонятся до 15 - 18 м/с.

В Ростовской области в пятницу синоптики прогнозируют облачный с прояснениями день. Местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8 - 13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на субботу тоже будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза, в отдельных районах осядет туман. Ветер западного и юго-западного направления разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе местами порывы ускорятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 29 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +18 — +20 градусов. В ночь на 30 мая ожидается от +9 до +11 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +16 до +21 градуса. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +7 — +12 градусов, при прояснениях похолодает до +3.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

