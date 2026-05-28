В Ростовской области мыши оказались переносчиками опасной болезни

Специалисты изучили биологические материалы.

В Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в ряде районов региона ученые обнаружили природные очаги опасной инфекции. Специалисты противочумного института регионального Роспотребнадзора провели мониторинг мелких млекопитающих и изучили биологические материалы более чем восьмисот особей животных.

Наличие опасного возбудителя подтвердилось в двенадцати пробах, взятых у лесных и домовых мышей, полевок и землероек. Как сообщает «Коммерсантъ-Ростов-на-Дону», помимо двух крупных городов, зоны распространения инфекции выявили на территориях Азовского, Верхнедонского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Обливского, Советского, Тарасовского и Шолоховского районов.

При этом эксперты отмечают положительную динамику и постепенное улучшение санитарной обстановки на Дону. Доля зараженных грызунов за год снизилась с одиннадцати с половиной процентов до трех с половиной процентов.

