НовостиОбщество28 мая 2026 16:40

В Ростовской области мыши оказались переносчиками опасной болезни

В Ростовской области снизилась доля зараженных опасной инфекцией животных
Анна ШИЛЯЕВА
Специалисты изучили биологические материалы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в ряде районов региона ученые обнаружили природные очаги опасной инфекции. Специалисты противочумного института регионального Роспотребнадзора провели мониторинг мелких млекопитающих и изучили биологические материалы более чем восьмисот особей животных.

Наличие опасного возбудителя подтвердилось в двенадцати пробах, взятых у лесных и домовых мышей, полевок и землероек. Как сообщает «Коммерсантъ-Ростов-на-Дону», помимо двух крупных городов, зоны распространения инфекции выявили на территориях Азовского, Верхнедонского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Обливского, Советского, Тарасовского и Шолоховского районов.

При этом эксперты отмечают положительную динамику и постепенное улучшение санитарной обстановки на Дону. Доля зараженных грызунов за год снизилась с одиннадцати с половиной процентов до трех с половиной процентов.

