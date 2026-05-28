В Ростовской области создадут новый радиоэлектронный кластер.

Ростовская область выиграла конкурс Минпросвещения РФ и получит федеральные субсидии на развитие образовательного проекта «Профессионалитет». Об этом решении рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Глава Дона отметил, что совсем недавно лично докладывал на стратегической сессии Правительства РФ об успехах донского инженерного образования и рассчитывал на государственную поддержку.

Современный образовательный кластер появится на базе Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Учреждение планируют полностью подготовить и запустить к 2027 году. Новая площадка позволит обучать молодых специалистов под конкретные запросы и нужды действующих предприятий отрасли.

В рамках масштабного проекта специалисты создадут девять специализированных учебно-производственных мастерских. В колледже оборудуют технологические зоны для сборки современных электронных приборов, а также подготовят отдельные площадки для проведения настройки и сервисного обслуживания сложного радиоэлектронного оборудования.

