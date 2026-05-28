В Ростове в подъезде жилого дома подожгли детский велосипед. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону, в одном из многоквартирных домов на улице Можайской, случилось чрезвычайное происшествие. В подъезде вспыхнул детский велосипед.

Жильцы квартир на первом этаже вовремя почувствовали едкий дым и оперативно вызвали на место пожарных.

— Однако небольшое возгорание на площади в один квадратный метр удалось полностью ликвидировать еще до прибытия специалистов, — рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Во время осмотра места происшествия дознаватель профильного ведомства установил, что наиболее вероятной причиной случившегося стал намеренный поджог оставленного имущества.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области в минувшие сутки произошло девять пожаров