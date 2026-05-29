Более 100 заявок подано на участие в программе «Мама-предприниматель» в Ростовской области

В Ростовской области на участие в региональном этапе программы «Мама-предприниматель» подано более ста заявок. Официальное открытие состоялось 28 мая на площадке Центра креативных индустрий в Ростове-на-Дону. Об этом говорится на сайте донского правительства.

С этого года участвовать могут мамы-предприниматели, ведущие бизнес с регистрацией до трех лет. Интенсивы пройдут в центрах «Мой бизнес» Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога и Шахт. Финал регионального этапа с защитой проектов запланирован на 7 июля в Ростове.

Победительница получит денежный приз в 150 тысяч рублей. Прием заявок продолжается на сайте программы, участие бесплатное. Ключевое требование — жизнеспособная бизнес-идея и принадлежность проекта к приоритетным направлениям экономики.

