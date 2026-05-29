В Ростовской области судебные приставы арестовали имущество должников на 75 млн рублей

В Ростове с помощью систем «Кордон» и «Ревизор» арестовали имущество должников на 40 млн рублей.

В мае судебные приставы Ростовской области совместно с сотрудниками полиции провели рейды в отношении должников. За две недели было проверено около четырех тысяч транспортных средств, составлено 18 актов описи и ареста на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.

С помощью систем фотовидеофиксации «Кордон» и «Ревизор» в Ростове-на-Дону составили 47 актов описи и ареста на 40,2 миллиона рублей. Должники погасили задолженность на сумму более двух миллионов рублей.

Еще 41 акт на 25 миллионов рублей был составлен при использовании приложения «Мобильный розыск», через которое проверили около шести тысяч машин.

