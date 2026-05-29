В Ростове прошло награждение победителей конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет»

27 мая 2026 года состоялась торжественная церемония награждения победителей III студенческого конкурса «Умная стипендия. Профессионалитет» банка «Центр-инвест» и Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО КБ «Центр-инвест»

2316 претендентов из 87 образовательных учреждений СПО подали заявки на участие в конкурсе. Участники представили свои бизнес-проекты и стратегию их реализации по 5 направлениям, ориентированным на достижение целей устойчивого развития: «Образование, наука и консалтинг», «Медицина, экология, зеленая экономика и ЗОЖ», «Производство и городская среда», «Финтех и информационные технологии», «Агропромышленный сектор и гастрономия».

Экспертное жюри, в которое входят специалисты банка, сотрудники вузов и предприниматели юга России, выбрало 100 победителей, которые получат стипендию в размере 30 000 рублей.