В Ростовской области обучили специалистов работе с подростками группы риска

В Ростовской области специалистов по работе с подростками обучили профилактике экстремизма и буллинга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области прошел второй модуль проекта «Курс перемен». Участниками стали специалисты органов по делам молодежи, системы профилактики, педагоги, психологи, а также представители некоммерческого сектора и муниципальных образований. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Участники изучили современные методы профилактической работы, игрофикацию, форматы тренинг-диалога, а также технологии профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Эксперты в области педагогики, медиакоммуникаций и информационной безопасности рассказали о способах эффективной коммуникации с подростками группы риска и методах предотвращения деструктивного поведения.

Также были разработаны готовые сценарии мероприятий по профилактике буллинга, девиантного поведения, экстремизма, работе с семьёй, развитию коммуникации, мотивации и медиаграмотности.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он — изюминка ансамбля»: Сын переехавшего в Ростов африканца стал выступать с русскими народными и казачьими песнями