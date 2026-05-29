В Аксае горят склады на производстве рубероида

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Аксае на Аксайском проспекте, 31 произошел пожар на складах предприятия по производству рубероида. Сообщение о загорании поступило на пульт пожарной охраны в 13:26. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели два складских помещения. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. В тушении участвуют 54 специалиста и 19 единиц техники.
– В 15:15 пожар был локализован, – сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«На нас надвигается Азия»: орнитолог рассказал о новых обитателях Ростовской области – сколопендрах, каракуртах, горлицах и совах