Росприроднадзор отозвал экологическое разрешение у полигона под Семикаракорском

У полигона ТБО под Семикаракорском отозвали экологическое разрешение после трех проверок.

Росприроднадзор отозвал комплексное экологическое разрешение у полигона твердых бытовых отходов, расположенного под Семикаракорском. Этот документ обязателен для предприятий первой категории негативного воздействия.

С 2025 года до конца мая управление провело три проверки объекта и выявило нарушения природоохранного законодательства. Часть нарушений предприятие устранило, но не все. В результате разрешение отозвали.

Предприятие теперь не имеет права работать.

