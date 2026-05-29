Росприроднадзор отозвал экологическое разрешение у полигона под Семикаракорском

Росприроднадзор отозвал комплексное экологическое разрешение у полигона твердых бытовых отходов, расположенного под Семикаракорском. Этот документ обязателен для предприятий первой категории негативного воздействия.
С 2025 года до конца мая управление провело три проверки объекта и выявило нарушения природоохранного законодательства. Часть нарушений предприятие устранило, но не все. В результате разрешение отозвали.
Предприятие теперь не имеет права работать.
