В Ростовской области выросло число ДТП с участием электросамокатов

На Дону зафиксировали увеличение аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области фиксируется рост дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности. Об этом на круглом столе в Законодательном собрании сообщил первый заместитель министра транспорта области Александр Чекменев.

Так, в 2024 году официально не было зарегистрировано ни одного такого ДТП. Однако в 2025 году статистика изменилась. Произошло 47 аварий, в которых пострадали 50 человек, двое погибли.

За пять месяцев этого года с участием средств индивидуальной мобильности зарегистрировано уже 12 ДТП. В сравнении с предыдущими периодами наблюдается рост числа аварий более чем на 30%.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несколько заданий за минуту: В кикшеринговой компании рассказали, как будут тестировать самокатчиков в Ростове