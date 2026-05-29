Из Ростовской области в Китай отправили 25 тонн субпродуктов птицы

Россельхознадзор проконтролировал экспорт 25 тонн субпродуктов птицы из Ростовской области в Китай.

С 18 по 22 мая из Ростовской области экспортировали 25 тонн субпродуктов птицы в Китай. Продукция прошла досмотр в местах полного таможенного оформления и признана безопасной. Об этом сообщили в Россельхознадзор.

Качество и безопасность продукции были подтверждены лабораторными исследованиями в аккредитованном филиале центра оценки качества. Субпродукты полностью соответствуют требованиям страны-импортера.

Нарушений по прослеживаемости происхождения товара не было выявлено.

