В Ростовской области библиотеки получили книги об оккупации региона

В книге приведены уникальные рассекреченные данные. Фото: Правительство Ростовской области.

В Донской публичной библиотеке прошла передача нового издания в фонды библиотек всего региона. Книга посвящена периоду немецко-фашистской оккупации и выпущена правительством области совместно с УФСБ и Южным научным центром РАН.

В сборник вошли рассекреченные в конце 2025 года архивные документы о Великой Отечественной войне, ранее недоступные широкой публике. Презентация издания состоялась в мае.

Помимо печатной версии, материалы доступны в электронном виде на портале «живунадону.рф», где уже размещены книги патриотической серии «Живу на Дону».

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

Читайте также

Вошла в книгу рекордов Гиннеса и вдохновила Marvel: Как летчица-ас с внешностью актрисы защищала Ростовскую область

Самая результативная женщина-пилот «Белая Лилия» сражалась в небе над Ростовом (подробности)