На трассе М-4 «Дон» под Каменском фура парализовала движение на 6 км

Пробка образовалась в южном направлении.

В Каменском районе Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» движение практически встало из-за поломки большегруза. По данным региональной Госавтоинспекции, затор в южном направлении растянулся на шесть километров.

Причиной стала неисправность грузового автомобиля на 944-м километре магистрали. Фура перекрыла проезд, и поток машин, направляющихся на юг, оказался заблокирован. Пробка начала быстро расти, превысив шестикилометровую отметку.

В ведомстве опубликовали альтернативный маршрут, который позволяет миновать затор. Водителям советуют свернуть на железнодорожный переезд в районе города Донецка (это 937-й километр трассы), затем проехать через хутор Волченск и микрорайон Лиховской. Вернуться на М-4 «Дон» можно будет у развязки на том же 944-м километре, но уже минуя сломанный грузовик.

Автомобилистов просят заранее продумывать путь и внимательно следить за знаками на дороге, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию.

