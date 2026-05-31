Производство химических веществ в Ростовской области выросло на 16,8% за год

Объем отгрузки химпрома Ростовской области достиг 130,8 млрд рублей в 2025 году.

В 2025 году объем производства химических веществ и продуктов в Ростовской области увеличился на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Предприятия отрасли отгрузили продукцию на сумму 130,8 млрд рублей. Такие данные опубликовал Ростовстат.

В сообщении сказано, что в химической отрасли региона занято около 17 тысяч человек. Предприятия выпускают синтетические масла, удобрения, косметические средства и бытовую химию.

На развитие крупных и средних производств химпрома в прошлом году было направлено 6,5 млрд рублей инвестиций.

