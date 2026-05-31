Среднедушевой доход в Ростовской области достиг 64,6 тысячи рублей в 2025 году

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В 2025 году среднедушевой денежный доход дончанина составил почти 64,6 тысячи рублей в месяц. Такие данные опубликовал Ростовстат.
Регион занимает второе место в Южном федеральном округе по этому показателю. По сравнению с 2024 годом доход вырос на 15,6%. С учетом уровня инфляции реальные денежные доходы населения увеличились на 5,6%.
Лидером ЮФО является Краснодарский край с показателем 77,3 тысячи рублей. Третье место занимает Адыгея – 60,6 тысячи рублей.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Могу дать под расчет»: Как ростовчанин неделю расплачивался наличными деньгами