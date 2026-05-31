НовостиОбщество31 мая 2026 13:33

Среднедушевой доход в Ростовской области достиг 64,6 тысячи рублей в 2025 году

Ростовская область заняла второе место в ЮФО по среднедушевым доходам
Екатерина ПОПОВА
Ростовская область заняла второе место в ЮФО по среднедушевым доходам.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году среднедушевой денежный доход дончанина составил почти 64,6 тысячи рублей в месяц. Такие данные опубликовал Ростовстат.

Регион занимает второе место в Южном федеральном округе по этому показателю. По сравнению с 2024 годом доход вырос на 15,6%. С учетом уровня инфляции реальные денежные доходы населения увеличились на 5,6%.

Лидером ЮФО является Краснодарский край с показателем 77,3 тысячи рублей. Третье место занимает Адыгея – 60,6 тысячи рублей.

