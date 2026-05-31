Таганрог стал самым дорогим городом в Ростовской области по ценам на мясо

Ростовстат опубликовал средние цены на говядину, свинину и курицу в Ростовской области.

Средняя стоимость килограмма говядины по Ростовской области составила 705,22 рубля, свинины — 424,37 рубля, курицы — 218,95 рубля. Такие данные опубликовал Ростовстат.

Говядина дешевле всего продается в Сальске. Цена составляет 651,98 рубля за килограмм, дороже всего — в Таганроге с ценой в 747,07 рубля.

Свинина наиболее доступна в Ростове-на-Дону за 399,89 рубля. Дороже всего свинина в Таганроге — 451,50 рубля и Шахтах — 450,34 рубля. Куриное мясо по самой низкой цене зафиксировано в Миллерово — 205,68 рубля и Шахтах — 206,33 рубля. А по самой высокой — в Таганроге — 228,06 рубля и Волгодонске — 226,16 рубля.

