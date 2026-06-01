Дожди и грозы обещают синоптики в Ростове и области в понедельник.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 1 июня станет немного теплее после холодных выходных. Но не обойдется без дождей, гроз и сильного ветра. А по области синоптики обещают условия более суровые – ливни и штормовые порывы. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 1 июня будет облачной с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, утром осядет туман. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 2 июня тоже будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер северо-западного направления задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы ускорятся до до 14 м/с.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром в отдельных районах прольются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, утром местами осядет туман. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся 15 - 18 м/с, утром в отдельных районах возможны штормовые порывы до 20 - 25 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер северо-западного направления задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы ускорятся до 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 1 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +18 — +20 градусов. В ночь на 2 июня ожидается от +10 до +12 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +13 до +18 градусов, местами до +21. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +8 — +13 градусов, при прояснениях похолодает до +4.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

