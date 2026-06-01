В Ростовской области ввели оранжевый уровень погодной опасности

Жителей Дона предупреждают об осадках и ветре до 15-18 м/с. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сначала оранжевый, потом желтый уровни опасности ввели в Ростовской области из-за прогноза о ветреной погоде с грозовыми дождями. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Осадки, временами ливни, возможны местами по региону до утра 2 июня. Предупреждение о грозах и ветре до 15-18 м/с продлили до вечера 3 июня.

Напомним, всем советуют быть осторожными в непогоду. В частности, во время стихии нельзя находиться рядом с деревьями и ЛЭП. Нельзя подходить к оборванным проводам.

Добавим, уровень угрозы природных явлений специалисты Гидрометцентра отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду», оранжевый - «опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесения ущерба».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Три человека погибли, двое пострадали после серьезного ДТП в Ростовской области

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево: три человека погибли в ДТП в хуторе Демидовка (подробности)