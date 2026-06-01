В России появится специальный детский банк

Сегодня почти все финансовые операции перешли в онлайн: оплата покупок, переводы, накопления. Поэтому важно, чтобы уже в подростковом возрасте дети понимали, как работают деньги в цифровом мире. Поддерживая этот социальный тренд, российские финансовые организации все чаще внедряют детские цифровые решения. Так, осенью 2026 года ВТБ планирует запустить онлайн-банк, где ребята смогут самостоятельно следить за своими тратами, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-26) сообщила первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Эксперты отмечают, что востребованность сервиса будет в основном обеспечена текущей клиентской базой банка — зарплатными клиентами, которым удобно открыть детскую карту в привычном банке, не создавая отношений с другими организациями. Вместе с тем технологически подкованная аудитория уже пользуется приложениями конкурентов, поэтому привлечь её можно будет только заметным превосходством в функционале или образовательной составляющей.

Согласно анонсу, юные клиенты получат доступ к переводам по номеру телефона, оплате покупок по QR-коду и мобильной связи. В приложение встроят чат-бота, адаптированного под детские вопросы о финансах, и «умную ленту» — она будет предупреждать о мошеннических схемах, предлагать обучающие игры и советы, как накопить на мечту.

Услуги детского банкинга уже предлагают несколько крупных российских банков, развивающих карточные продукты с родительским контролем.