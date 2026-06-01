В Ростове стартовали первые в 2026 году госэкзамены

Выпускники школ в Ростове-на-Дону начали сдавать государственные экзамены. Об этом 1 июня рассказал глава города Александр Скрябин.

— Сегодня свои первые экзамены — по химии, истории, литературе — сдают выпускники 11-х классов. Это более 2 тысяч ребят. Завтра экзамен по математике напишут выпускники 9-х классов. В нем примут участие почти 13 тысяч школьников, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Глава донской столицы пожелал ребятам удачи на экзаменах.

Напомним, всего ГИА в 2026 году в Ростове-на-Дону будут сдавать более 19 тысяч человек: более 12 тысяч девятиклассников и более 5,5 тысячи учеников одиннадцатых классов, а также выпускники прошлых лет и учащиеся СПО.

Основной период ЕГЭ на Дону пройдет с 1 июня по 6 июля. 8 и 9 июля - Дни пересдачи. Всего в Ростове-на-Дону будут работать 72 пункта проведения ОГЭ и 34 пункта ЕГЭ.

