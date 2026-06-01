Эксперты рассказали, как научить детей безопасно работать с ИИ

В преддверии Дня защиты детей эксперты ВТБ назвали ключевые правила, которые помогут родителям научить ребенка работать с искусственным интеллектом (ИИ) осознанно и безопасно. По их мнению, главное – объяснить природу технологии и выстроить правильные границы ее использования.

- Искусственный интеллект – это не живой эксперт и не обычная энциклопедия, а сложный инструмент, который может как быть корректным, так и ошибаться. Ребенок, понимающий этот принцип, уже защищен: он не будет воспринимать ответы ИИ как безоговорочно верные и с меньшей вероятностью доверит ему то, что требует участия человека. Поэтому разговор о нейросетях стоит начинать не с запугивания или списка запретов, а с объяснения того, как они на самом деле работают, – сообщил лидер команды по разработке моделей в ВТБ Алексей Пустынников.

Важно знать, что нейросеть не думает и не хранит правильные ответы в привычном понимании – она предсказывает наиболее вероятный ответ, опираясь на свои обучающие данные. Именно поэтому она может уверенно сообщить недостоверный факт, сослаться на несуществующее исследование или «вспомнить» вымышленную книгу.

- Дети сталкиваются с искусственным интеллектом гораздо раньше, чем начинают пользоваться чат-ботами – каждый раз, когда листают ленту. Это работа рекомендательных алгоритмов: они изучают поведение пользователя и подбирают контент, от которого сложно оторваться. Важно объяснить ребенку: ИИ не понимает его и не заботится о нем, а лишь имитирует общение. Настоящую поддержку дают только живые люди, – отметила Анна Ширшова.

Среди других рекомендаций экспертов банка:

- Нельзя передавать нейросетям домашний адрес, данные паспорта, банковских карт или приватные фотографии.

- В младшем возрасте стоит начинать с творческих инструментов – например, генерации изображений.

- Используйте ИИ вместе с ребенком. Родитель, который вслух сомневается в ответах чат-бота и проверяет их, учит критическому мышлению эффективнее любых инструкций.

- Учите использовать ИИ как тренажер, а не «решатель». Правильный вопрос к нейросети – не «реши за меня», а «объясни, как прийти к решению и почему оно верное».

- ИИ – это, пожалуй, лучший репетитор из всех возможных: он никогда не устает, объясняет одно и то же столько раз, сколько нужно, и подстраивается под уровень ученика. Главное – помнить, что финальное слово всегда остается за человеком. ИИ предлагает, а ребенок думает, оценивает и решает сам. Именно этот навык – работать с технологией, а не полагаться на нее – и есть то, чему стоит учить детей уже сейчас, – добавила Анна Ширшова.

Напомним, что банк реализует масштабную программу ИТ-импортозамещения: все значимые объекты критической инфраструктуры переведены на отечественные платформы, на российских решениях работают абсолютное большинство прикладных и операционных систем, а также баз данных. В промышленной эксплуатации – свыше 1800 ИИ-моделей, которые функционируют во всех бизнес-линиях.