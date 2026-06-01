Ростовские студенты познакомились с современными карьерными и цифровыми практиками

Фото: Евгений Чистяков

В Ростове прошло масштабное карьерно-образовательное событие, которое объединило сотни студентов, преподавателей и экспертов. Площадкой для проведения СберДня стал Южный федеральный университет. Это уже второе мероприятие такого формата, которое Ростовское отделение банка устраивает в вузах региона в 2026 году. Первая встреча со студентами прошла в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) в феврале.

Программа мероприятия была насыщена практическими активностями и знакомством с актуальными технологиями банковской экосистемы. В течение дня студенты участвовали в мастер-классах, обсуждали тренды искусственного интеллекта, слушали интерактивные лекции о карьерных возможностях для молодых специалистов и разбирались в основах инвестирования. Такой формат позволил участникам получить представление о реальных задачах современного работодателя еще до окончания учебы.

- Я сам когда-то начинал с обычной позиции — экономиста. И постепенно рос и развивался в разных направлениях. Что двигало именно мной? Вера в себя, упорство и понимание, что нужно ловить каждую возможность. Сейчас у современной молодежи этих возможностей гораздо больше: стажировки, волонтерство, курсы, стартапы, гранты. Каждый такой опыт — это кирпичик в фундамент блестящей карьеры. Южный федеральный университет — отличный старт для таких начинаний, - рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

По его словам, сотрудничество с университетом строится на объединении научной экспертизы вуза и практического опыта в области современных цифровых технологий. Уже сегодня совместная работа включает внедрение инструментов искусственного интеллекта в образовательные процессы, развитие у студентов прикладных ИТ-компетенций.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между банком и вузом было подписано в прошлом году. Оно включило реализацию совместных проектов в сфере IT-образования, включая использование передовых методик и программ. А проект банка «Школа 21» выступила партнером вуза в части обеспечения практической подготовки студентов и внедрения лучших отраслевых практик.