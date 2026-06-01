Ростовская область вошла в число лидеров юга по спросу на детские карты

За период с января по апрель 2026 года в Ростовской области было оформлено свыше 22 тысяч детских карт. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику в преддверии Дня защиты детей предоставил Сбер.

Ростовская область в этот период вошла в число лидеров Юга России и Северного Кавказа по спросу на детские карты. Всего же за с начала года в южных регионах оформили 104 тысячи детских карт, а каждая пятая была заказана на Дону.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов

- В День защиты детей мы часто говорим о здоровье и безопасности детей. Финансовая безопасность — неотъемлемая ее часть. Ребенок, который умеет разумно распоряжаться финансами и не боится говорить с родителями о деньгах, во взрослой жизни будет увереннее и спокойнее. Мы видим, что родители все чаще оформляют карту не для разовых трат, а для системного обучения ребенка: планировать бюджет, копить, отвечать за свои решения. Спрос это подтверждает: если в прошлом году мы оформляли в среднем в месяц по 4,8 тысячи детских карт, то в этом году - это уже 5,6 тысячи карт ежемесячно, - пояснила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Детская карта сегодня помогает не только оплачивать покупки, но и формировать базовые финансовые навыки. С ее помощью ребенок учится планировать расходы, копить на цели, понимать ценность денег и осваивать основы личного бюджета через понятные цифровые инструменты.

При этом родители могут контролировать расходы, устанавливать лимиты, отслеживать операции и постепенно знакомить ребенка с самостоятельным управлением финансами в безопасном формате.