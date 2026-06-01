Ростовские следователи проведали воспитанников центра помощи детям 1 июня

С 2008 года донской следком опекает воспитанников ростовского центра помощи детям № 4. Фото: СУ СК по Ростовской области

1 июня, в День защиты детей, сотрудники СУ СК по Ростовской области проведали воспитанников центра помощи детям № 4 Донской столицы.

Руководитель следственного управления Аслан Хуаде вместе с коллегами приехал к ребятам, которых опекают с 2008 года. Для детей, оставшихся без родительской любви, офицеры стали настоящими друзьями и наставниками. В этот раз они пришли с шарами, игрушками и сладкими угощениями.

Ребята ждали гостей и подготовили небольшой концерт, показали свои таланты, а затем все выпустили в небо воздушные шары и загадали желания.

Аслан Хуаде поблагодарил директора центра Наталью Гривнак и всех сотрудников за их терпение, сердечность и за то, что каждый день они дарят детям уют и домашнее тепло, назвав их труд настоящим подвигом.

