В Ростове на Западном водитель устроил стрельбу из травматического оружия

Мужчину отправили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове дорожный спор между двумя автомобилистами закончился стрельбой. Инцидент произошел в Советском районе, и привлек внимание полиции после звонка в дежурную часть восьмого отдела городского управления МВД.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили подробности случившегося. По предварительным данным, между водителями вспыхнула ссора прямо на проезжей части. Словесной перепалкой дело не ограничилось — один из участников конфликта достал травматическое оружие и выстрелил. Его задержали и отвезли в отделение, а второй водитель с ушибами отправился в больницу — медикам предстоит оценить тяжесть полученных травм.

В областном главке полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что сейчас по данному случаю идет проверка. Какое решение будет принято в отношении стрелявшего, станет известно после выяснения всех обстоятельств.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове осудили жителя Волгограда, поддерживавшего террор белгородцев

В Ростове мужчину приговорили к пяти годам за призывы к межнациональной вражде (подробности)