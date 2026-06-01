В очередные сроки завершения строительства школы в Аксае подрядчик не уложился

Школа готова на 92%. Фото из телеграм-канала Константина Доморовского.

Подрядчик школы в Аксае в очередные сроки завершения строительства школы не уложился. Работы нужно было выполнить до 31 мая, но объект до сих пор не готов. Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский сообщил в своем телеграм-канале, что с 1 июня начнут действовать штрафные санкции по контракту.

По данным на 28 мая, строительная готовность школы составляла 92%. На объекте продолжали установку освещения, пожарной сигнализации, радиаторов, занимались отделкой и настройкой систем. Параллельно шла подготовка к укладке финишного асфальта и уборка территории. Часть проектной документации пришлось корректировать из-за необходимости укрепления грунтов — сейчас эти правки находятся на проверке в госэкспертизе. Когда документы выйдут, процент выполненных работ станет выше, поскольку появится возможность оплатить уже сделанное подрядчиком.

Строительство школы намерены продолжить до полного ввода школы.

Напомним, что учебное заведение, рассчитанное на 880 мест, не могут достроить уже несколько лет.

