В День защиты детей под Ростовом пострадал подросток на питбайке

В Ростовской области в ДТП пострадал 17-летний подросток.

В понедельник, 1 июня в Ростовской области пострадал несовершеннолетний водитель питбайка. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Батайске, в районе дома № 424 по улице Энгельса. По предварительным данным, юноша на питбайке, выполняя обгон в запрещенном для этого месте, врезался в автомобиль «Рено Логан», который поворачивал налево.

В результате ДТП 17-летний водитель мини-мотоцикла получил травмы, его доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а еще напоминают, что питбайк относится к категории спортивного инвентаря. Из соображений безопасности на нем нельзя передвигаться по дорогам общего пользования.

