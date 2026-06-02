Больница в Ростовской области заплатит 150 тысяч рублей штрафа за смерть пациента

Донскую больницу штрафовали за смерть пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Донская больница заплатит штраф за смерть пациента. Об этом сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в медучреждении по просьбе родственников погибшего. Они выяснили, что житель Тацинского района поступил в терапевтическое отделение в январе 2026 года. Пациент находился в тяжелом состоянии и ночью скончался.

Оказалось, что в больнице не было обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение и лечение врачей-специалистов. Так, терапевт дежурила на дому и контролировала состояние пациента по телефону. Кроме того, сотрудники, которые участвовали в спасении больного человека, не прошли обучение по проведению сердечно-легочной реанимации.

В итоге Белокалитвинский городской суд Ростовской области привлек больницу к административной ответственности и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.

