НовостиОбщество2 июня 2026 4:42

Больница в Ростовской области заплатит 150 тысяч рублей штрафа за смерть пациента

Врачи контролировали состояние пациента из дома, а сотрудники не сумели выполнить сердечно-легочную реанимацию
Марина ЮРЬЕВА
Донскую больницу штрафовали за смерть пациента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Донская больница заплатит штраф за смерть пациента. Об этом сообщает Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области.

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в медучреждении по просьбе родственников погибшего. Они выяснили, что житель Тацинского района поступил в терапевтическое отделение в январе 2026 года. Пациент находился в тяжелом состоянии и ночью скончался.

Оказалось, что в больнице не было обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение и лечение врачей-специалистов. Так, терапевт дежурила на дому и контролировала состояние пациента по телефону. Кроме того, сотрудники, которые участвовали в спасении больного человека, не прошли обучение по проведению сердечно-легочной реанимации.

В итоге Белокалитвинский городской суд Ростовской области привлек больницу к административной ответственности и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.

