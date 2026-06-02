Жители двух поселков под Ростовом временно лишились прямого выезда на трассу М-4

Неудобства связаны с реконструкцией Северного обхода Ростова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области жители поселков Октябрьский и Щепкин временно лишились возможности выезжать привычным путем на трассу М-4 «Дон». Неудобства связаны с работами по реконструкции Северного обхода Ростова и высокой интенсивностью движения. Об этом со ссылкой на министерство транспорта региона сообщает «Городской репортер».

По информации издания, был закрыт левый поворот при въезде в поселок Октябрьский и при выезде из него. Также ограничен проезд со стороны Щепкина. Теперь водители должны искать разворот на развязке на 4+700 км обхода.

Альтернативный путь между Щепкиным и Октябрьским длиннее почти на два километра. При этом в случае выезда из Октябрьского на М-4 маршрут увеличится до семи километров.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Пешеходный мост на станции в Белой Калитве заставили отремонтировать через суд

После иска транспортной прокуратуры приведут в порядок пешеходный мост в Белой Калитве (подробности)