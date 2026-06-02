Эксперты прогнозируют масштабное внедрение биометрии в различные сферы жизни

Биометрия в ближайшие годы перестанет быть «экзотикой» и станет привычной частью повседневных сервисов – от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Данные опроса, проведенного банком в мае, говорят о том, что почти половина россиян (45%) уже готовы пользоваться биометрией вместо паспорта. Они готовы заменить предъявление документов на биометрию в таких сферах: 50% – для подтверждения возраста, 46% – при оплате или проходу на транспорте, 40% – при покупках в магазинах, 37% – для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% – для подтверждения личности по видеосвязи, 23% - при подписании документов и проведении сделок.

Напомним, что банк участвует в пилотных проектах в разных ролях — от сбора биометрических данных до разработки готовых решений на базе коммерческих биометрических систем.

В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных и льготных лекарств и медицинских изделий.

По словам топ-менеджера банка, биометрия может стать универсальным инструментом для подтверждения личности, возраста и социальных льгот в разных жизненных ситуациях.

- Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой «сквозной нитью» между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде – от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным, – заявила Ольга Скоробогатова.