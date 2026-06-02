Жительницу Новороссийска оштрафовали в Ростове за оправдание терроризма

Слушания прошли в Южном окружном военном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону 42-летнюю жительницу Новороссийска осудили за комментарий с оправданием терроризма. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным следствия, в мае 2025 года женщина разместила в одном из телеграм-каналов комментарий, оправдывающий удары украинских БПЛА по гражданским объектам Новороссийска.

Нарушение в сети раскрыли сотрудники управления ФСБ России по ЮВО. После этого было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Суд в Ростове назначил штраф в 360 тысяч рублей. Также подсудимой запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов. Приговор в силу еще не вступил.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростове осудили жителя Волгограда, поддерживавшего террор белгородцев

В Ростове мужчину приговорили к пяти годам за призывы к межнациональной вражде (подробности)