На развитие туристической инфраструктуры Байкала направлено 32 млрд рублей

В рамках новой программы льготного финансирования туристической инфраструктуры «Пять морей и озеро Байкал» ВТБ направил в Минэкономразвития России проекты на общую сумму 32,6 млрд рублей. Таким образом, банк сформировал пул из шести потенциальных проектов, которые претендуют на участие в программе, сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

- Программа сфокусирована на поддержке проектов в регионах, которые обладают наибольшим потенциалом для развития туризма и уже формируют устойчивый поток гостей. Речь идет о территориях, где важно не только наращивать номерной фонд, но и создавать полноценную инфраструктуру — от логистики до сервисной среды. Такой подход позволяет комплексно развивать курорты и повышать их привлекательность для туристов, — отметил Денис Бортников.

Программа является дополнением к действующему механизму льготного инвестиционного кредитования (программа 141) и предусматривает аналогичные условия финансирования, однако распространяется на ограниченный перечень территорий — 12 федеральных круглогодичных курортов. Механизм предполагает предоставление льготных кредитов на создание и развитие туристической инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов размещения и сопутствующих сервисов.