Нарушителей выявили на водоемах, на рынках и в магазинах.

Более двух тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Ростовской области во время рейдов, организованных в рамках операции «Путина-2026». Об этом сообщают в МВД.

По данным полиции, пятерых нарушителей в возрасте от 19 лет до 41 года задержали на водоемах в Константиновском, Новочеркасском и Азовском районах. Ущерб составил 670 тысяч рублей. В отношении рыбаков завели уголовные дела (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

Также нарушения выявили на рынках и в магазинах Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога и города Гуково.

Например, у одного из предпринимателей нашли 75 кг красной икры без маркировки и документов. Сумма товара составила более 420 тысяч рублей. Бизнесмен попал под следствие (ст. 171.1 УК РФ).

Кроме того, сейчас проверяют жителя Гуково, у которого обнаружили 200 кг немаркированной замороженной рыбы. Похожее нарушение выявили на рынке в Волгодонске, там изъяли 100 кг нелегальных биоресурсов.

— Еще около двух тонн немаркированной рыбы нашли в Таганроге. Предварительно, торговое предприятие незаконно хранило и перерабатывало замороженную и вяленую продукцию. Ущерб превысил 800 тысяч рублей, — рассказали в МВД.

