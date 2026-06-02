Аналитики рассказали о потенциале четырех новых отраслей в ближайшие десять лет

В число наиболее перспективных отраслей для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства вошли центры обработки данных, элементы умных городов, объекты космической инфраструктуры и промышленности. Такие данные предоставили аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг в аналитическом обзоре «Новые сферы ГЧП: потенциал и перспективы», выпущенном в преддверии ПМЭФ-2026.

Согласно исследованию, эти сфера обладают наибольшими социально-экономическими эффектами, потенциалом коммерциализации, а также заинтересованностью во взаимодействии публичной и частных сторон.

- Потенциальный объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства четырех перспективных отраслей до 2036 года может составить от 690 до 800 млрд руб. При реализации оптимистичного сценария, эти отрасли смогут привлечь инвестиции объемом около 1,04 трлн рублей, - подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Ожидается, что в ближайшие пять лет сохранится интерес государства к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики и мероприятиям в рамках промышленных нацпроектов. А суммарный объем ГЧП-проектов может достигнуть 210 млрд рублей. Но для реализации базового сценария потребуется активность от частной и публичной сторон.

В базовом сценарии нагрузка на бюджет в перечисленных отраслях за счет запуска ГЧП-проектов может быть снижена в среднем на 8-10%, а дополнительная выручка смежных сфер составит около 3,8 трлн руб. на горизонте десяти лет.

В свою очередь, для реализации оптимистичного сценария будут необходимы длительный период благоприятных денежно-кредитных условий, стимулирование внебюджетных вложений в проекты в рамках проводимой федеральными, региональными и местными властями инфраструктурной политики, преимущественное использование госзаказа в случаях, когда коммерческий потенциал инициатив минимален. В таком случае, четыре наиболее перспективные отрасли смогут привлечь 1,04 трлн руб. в качестве инвестиций.