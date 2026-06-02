Морского петуха впервые поймали в Таганрогском заливе

Количество черноморских обитателей в Азовском море постоянно увеличивается. Фото: пресс-служба Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»

В Ростовской области заговорили о появлении в Таганрогском заливе желтой триглы, или по-другому морского петуха. Яркая теплолюбивая рыба впервые зашла так далеко на север от ближайшего места обитания, рассказали в Южном филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО».

Распространение водного обитателя уже назвали «безусловным феноменом».

Узнать триглу легко: у нее треугольная голова с острыми шипами над глазами и на затылке, крупный рот для охоты на крабов, креветок и моллюсков, а также большие грудные плавники, которые в расправленном виде похожи на хвост павлина. Основное поле плавника густо-синее или густо-бирюзовое, по краям — ярко-голубая кайма, а по центру — ярко-синие, зеленые и красные пятна.

Наиболее крупный экземпляр морского петуха длиной 76 см и массой 3,2 кг поймали в Таганрогском заливе в районе поселка Седово ДНР.

— Рыбу поймали достаточно далеко от берега, на удалении в 12 км, на глубине в 3,5-4 метра. Кстати, мясо триглы очень вкусное, особенно отварное, — отметили в публикации НИИ рыбного хозяйства.

Чаще всего морского петуха можно встретить в прибрежных водах Северного, Средиземного, Мраморного и Черного морей. Иногда рыба доходит до южной части Азовского моря, но для Таганрогского залива это редкость.

Ученые считают, что тригла может распространяться из-за повышения солености Азовского моря, так как исчезает естественный пресноводный барьер. Ранее яркая морская рыба заходила в Азовское море только в период его предыдущего осолонения, в 1972-1979 годах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Солнечный окунь начал сокращать популяции рыб в реках Ростовской области

Крупные особи солнечного окуня распространились в реках на территории Ростовской области (подробности)